ФОТО: Молодая жена Александро Цекало показала обнаженного мужа

Фотографию обнаженного Цекало его жена опубликовала в Instagram. Снимок сделан в мастерской Дарины, которая называет себя художницей-самучкой, при этом рисует она по большей части мужчин. Обнаженных.
Судя по всему, в условиях самоизоляции супруги не утруждают себя ношением одежды. Как ранее поделилась Дарина, за готовку в доме отвечает муж. "Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели", - поделилась она откровениями в соцсетях.
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