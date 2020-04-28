aA
29-летняя четвертая супруга 59-летнего продюсера Александра Цекало показала в социальных сетях его эротический снимок.
ФОТО: Молодая жена Александро Цекало показала обнаженного мужа
© RIA/Scanpix

Фотографию обнаженного Цекало его жена опубликовала в Instagram. Снимок сделан в мастерской Дарины, которая называет себя художницей-самучкой, при этом рисует она по большей части мужчин. Обнаженных.

Судя по всему, в условиях самоизоляции супруги не утруждают себя ношением одежды. Как ранее поделилась Дарина, за готовку в доме отвечает муж. "Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели", - поделилась она откровениями в соцсетях.

ФОТО: Молодая жена Александро Цекало показала обнаженного мужа
© instagram.com/darina.ervin
View this post on Instagram

A post shared by PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) on Jan 17, 2020 at 5:22am PST
View this post on Instagram

A post shared by ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА! (@zvezdy24) on Sep 2, 2019 at 12:04am PDT

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

"Обманывал на деньги". Лолита рассказала о финансовых махинациях своего бывшего мужа Цекало (4)

Певица Лолита Милявская обвинила бывшего мужа...

Александр Цекало выкупил фамилию у экс-супруги из-за новой жены (4)

Продюсеру Александру Цекало пришлось пойти на...

TOP новостей

Julius Kalibatas Poliklinika

Визиты к семейным врачам в Литве могут измениться, заговорили о символической плате за регистрацию (107)

Многим жителям Литвы приходилось сидеть в очереди под...

Министр финансов Литвы: после окончания карантина жизнь в прежнее русло не вернется (7)

Введенный в Литве механизм выплат за простои не...

Профессор рассказал о новых симптомах коронавируса: пятна на пальцах и сыпь (5)

Несколько недель назад сообщалось о том, что потеря...

За нарушения правил карантина в Литве может грозить даже лишение свободы (8)

Парламент Литвы 28 апреля принял подготовленные...

На прилавках появилась первая литовская клубника - цена около 10 евро за килограмм (26)

Несмотря на то, что жизнь в Литве остановил карантин,...

|Maža didelių žinių kaina