ФОТО: Молодая вдова Хью Хефнера рассказала о своей нынешней жизни

После смерти основателя Playboy Хью Хефнера, который cкончался в сентябре прошлого года в возрасте 91 года, прошло полгода, однако его вдова Кристал говорит, что до сих пор не может прийти в себя.
Hugh Hefnerio vila
© Vida Press

В интервью австралийскому изданию The Sunday Telegraph 31-летняя Кристал рассказала, что после смерти мужа стала жить совсем другой жизнью. Она почти отказалась от декоративной косметики, стала предпочитать простую и удобную одежду и избегает публичности. Это подтверждают и снимки в Instagram модели - провокационных поз и обнаженного тела там уже нет.

Кристал вспоминает супруга с теплотой и благодарностью. "Он многому меня научил, - говорит она. - Любить, быть приветливой. Сам он ко всем относительно благожелательно, всех радушно принимал в гостях, независимо от того, кем они были".

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