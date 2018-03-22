ФОТО: Модные рижане на открытии Рижской недели моды

20 марта стартовала весенняя сессия Рижской недели моды. Открытие традиционно собрало самых модных жителей столицы.
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Среди гостей мероприятия можно было увидеть множество известных в Латвии людей - актеров, телеведущих, популярных блогеров и моделей.

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