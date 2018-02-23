Креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле представил подиумное пространство в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине.
"Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе", — заявил он.
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