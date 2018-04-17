Изначально на конкурс было подано 70 тысяч заявок. До финала дошли только 50 красавиц, из которых сначала выбрали 20 лучших, а потом и победительниц.

Всем участницам конкурса было от 18 до 23 лет. В этом году все конкурсантки были обладательницами модельных параметров, девушек plus size замечено не было. В финале в числе судей оказались Дмитрий Маликов, Игорь Чапурин, победительница "Мисс мира-2018" Ксения Суханова, композитор Владимир Матецкий и премьер Большого театра Денис Родькин.

Имя победительницы объявила "Мисс Россия-2017" Полина Попова. Она надела на голову обошедшей всех конкуренток восемнадцатилетней студентки корону из белого золота и драгоценных камней и пожелала "окунуться в целый год сказки и чудес". Теперь Юлия Полячихина может представлять страну на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс вселенная".

Также самой красивой девушке России достался грант на обучение в любом вузе, однако она уже учится на журфаке в Чувашском государственном университете. Как распорядиться деньгами Юлия пока не знает, пишет "Московский комсомолец".

"Мисс Россия 2018" занимается фитнес-аэробикой. В детстве Полячихина состояла в сборной Чувашской Республики. Кроме учебы девушка работает моделью. В будущем она намерена заняться саморазвитием в области индустрии красоты. Любимой книгой Юлия назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза.

Второе место на конкурсе "Мисс Россия-2018" и титул "Первой вице-мисс Россия-2018" завоевала 19-летняя Виолетта Тюркина из Белгорода, третье – 19-летняя Наталья Строева, жительница Якутии.

Ниже - фото "Мисс Россия-2018" Юлии Полячихиной из ее странички в Инстраграме.

Скажу одно, настроение на все 100🙏☀️🌝🙌

A post shared by Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) on Apr 7, 2018 at 12:01pm PDT



Red❤

A post shared by Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) on Feb 1, 2018 at 10:28pm PST



#Paris #France

A post shared by Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) on Nov 30, 2017 at 5:28am PST

