Here is the long-awaited photo. I'm very happy about the result, @georginavaughanphotography Thank you for the wonderful photo🤗🌞🌞🌞 @miss_russia_org ❤ #missrussia2018 #missrussia #миссроссия #миссроссия2018 #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне #оксанафедорова #oksanafedorova #mone_missrussia #rendezvousrussia #monbon #monbon_macaron #монбон #maccosmetics #moscowcountryclub #брс #банкрусскийстандарт #чувашия #миссчувашия #чебоксары #республикачувашия



A post shared by Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) on Apr 5, 2018 at 10:05am PDT