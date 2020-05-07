5 мая певица отметила 32-й день рождения. В честь этой даты она опубликовала в социальных сетях снимок, на котором можно увидеть результат ее работы над собой. Многие из них признались, что испытали шок и не могут поверить своим глазам - настолько невероятны изменения.

Впервые о существенной потере веса Адель стало известно в феврале этого года. Гости вечеринки премии «Оскар», организованной Бейонсе и Jay-Z, не узнали похудевшую Адель. Например, известная польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в Instagram совместное селфи с певицей и написала, что далеко не сразу поняла, что перед ней именно Адель. Пост Русин стал вирусным.

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По данным издания Daily Mail, поп-звезда сбросила 45 килограммов.



