Голливудский актер, который в начале января отметил 62-летие, на днях попал в объективы папарацци - и выглядит он заметно постаревшим.
© Vida Press

На опубликованных в СМИ фотографиях лицо некогда секс-символа покрывает густая седая борода, которая его явно не молодит.

Напомним, Гибсон в прошлом году стал отцом уже девятого ребенка, которого родила нынешняя подруга актера - 27-летняя Розалинд Росс.

SHOWTIME!
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