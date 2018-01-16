На опубликованных в СМИ фотографиях лицо некогда секс-символа покрывает густая седая борода, которая его явно не молодит.

Напомним, Гибсон в прошлом году стал отцом уже девятого ребенка, которого родила нынешняя подруга актера - 27-летняя Розалинд Росс.