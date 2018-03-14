12 марта Меган присутствовала на торжественной службе в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве, где были почти все члены королевской семьи, в том числе королева Елизавета II.

Светские обозреватели отметили безупречный стиль невесты принца и ее манеры.