12 марта Меган присутствовала на торжественной службе в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве, где были почти все члены королевской семьи, в том числе королева Елизавета II.
Светские обозреватели отметили безупречный стиль невесты принца и ее манеры.
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