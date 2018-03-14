Невеста принца Гарри пока официально не стала частью королевской семьи, но, как отмечает пресса, уже прекрасно справляется со своей ролью.
Meghan Markle ir princas Harry
© Vida Press

12 марта Меган присутствовала на торжественной службе в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве, где были почти все члены королевской семьи, в том числе королева Елизавета II.

Светские обозреватели отметили безупречный стиль невесты принца и ее манеры.

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