Отмечается, что стоимость платья составляет 84,56 евро. Глава компании Magic Linen Вита Мураускене в разговоре с порталом рассказала, что узнала о том, что в гардеробе герцогини Сассекской появилось платье их бренда, из-за внезапного роста продаж. Она отметила, что спрос на конкретную модель резко вырос в пару сотен раз.
"Думаю, что у Меган Маркл есть стилисты, которые советуют ей, что выбрать, - комментирует Мураускене. - Возможно, на выбор повлиял тот факт, что брендом руководит женщина".
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