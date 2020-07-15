aA
Производители одежды бренда Magic Linen были весьма удивлены внезапным и стремительным ростом продаж одной из моделей летнего льняного платья. Как выяснилось, рост популярности бренд спровоцировала Меган Маркл, запечатленная папарацци в белом платье литовского бренда.
Meghan Markle
Meghan Markle
© DELFI montažas

Отмечается, что стоимость платья составляет 84,56 евро. Глава компании Magic Linen Вита Мураускене в разговоре с порталом рассказала, что узнала о том, что в гардеробе герцогини Сассекской появилось платье их бренда, из-за внезапного роста продаж. Она отметила, что спрос на конкретную модель резко вырос в пару сотен раз.

Статьи по теме:
ВИДЕО: Меган Маркл показала годовалого сына в его день рождения  (2)

"Думаю, что у Меган Маркл есть стилисты, которые советуют ей, что выбрать, - комментирует Мураускене. - Возможно, на выбор повлиял тот факт, что брендом руководит женщина".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

За небольшую зарплату работать невыгодно: жители Литвы живут на пособия (54)

Служба занятости Литвы фиксирует рекордный уровень...

Новые данные деклараций: самые богатые депутаты - Карбаускис, Брадаускас и Ландсбергис (26)

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) представила...

Имущество семьи президента Литвы - недвижимость, есть долг на сумму 100 000 евро (5)

Большую часть имущества президента Литвы Гитанаса...

За сутки в Литве подтвержден 21 случай коронавируса (6)

В Литве за минувшие сутки был подтвержден 21 случай...

После вспышки в каунасской компании глава Минздрава предупреждает: надо готовиться к возвращению некоторых средств защиты (6)

После того как в каунасской компании зафиксировали 18...

|Maža didelių žinių kaina