Актриса вновь взбудоражила своих подписчиков.
Liubovė Tolkalina
© Instagram nuotr.

Актриса Любовь Толкалина в очередной раз поделилась откровенным фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в длинном шелковом платье пудрового цвета с гигантским разрезом. Подол наряда из-за порыва ветра распахнулся, поэтому Толкалиной пришлось даже ставить сердечко, чтобы соцсеть пропустила эту фотографию, так как на ней не было нижнего белья.

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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 8 Июл 2019 в 11:22 PDT


Поклонников 41-летней актрисы невероятно взбудоражил ее новый откровенный снимок, который она сделала, к слову, в курортном поселке Нида на Куршской косе в Литве. Там звезда находится на гастролях.

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