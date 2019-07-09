Актриса Любовь Толкалина в очередной раз поделилась откровенным фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в длинном шелковом платье пудрового цвета с гигантским разрезом. Подол наряда из-за порыва ветра распахнулся, поэтому Толкалиной пришлось даже ставить сердечко, чтобы соцсеть пропустила эту фотографию, так как на ней не было нижнего белья.
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Поклонников 41-летней актрисы невероятно взбудоражил ее новый откровенный снимок, который она сделала, к слову, в курортном поселке Нида на Куршской косе в Литве. Там звезда находится на гастролях.
ФОТО: Любовь Толкалина снялась в Литве без нижнего белья (1)
Актриса вновь взбудоражила своих подписчиков.
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