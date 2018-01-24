ФОТО: Любитель пластики показал удаленные ему ребра в телеэфире

Несмотря на сильные боли и необходимость носить корсет, Алвес уже начал выходить в свет, пишет DELFI Izklaide. Об этом рассказал, побывав гостем утреннего телешоу This Morning, где показал свои ребра, помещенные в стеклянную банку, и похвастался плоским животом и тонкой талией.