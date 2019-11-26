Фото лысого Киркорова шокировало фанатов

Некоторые интернет-пользователи приняли певца за известного актера, режиссера и руководителя московского театра «Сатирикон» Константина Райкина. А наиболее глазастые подписчики обратили внимание на след от обручального кольца на безымянном пальце и предположили, что фотография была сделана очень давно.