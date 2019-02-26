ФОТО. Лысая, но с бородой и в платье: Кончита Вурст снова шокирует

Австрийский артист Томас Нойвирт, более известный в воплощении бородатой женщины Кончиты Вурст, победившей на конкурсе песни "Евровидение-2014" в Копенгагене, продемонстрировал свой новый эпатажный образ.
© Vida Press

В Instagram Кончита выложила фотографии с бала для дрэг-артистов Tuntenball, где появилась обритой наголо, в красном платье с высоким разрезом и откровенным декольте.

В апреле прошлого года в интервью Independent Томас рассказал об отказе от своего женского альтер-эго. По словам артиста, он устал от платьев и от девичьего образа в целом. "Я раскрывал женскую часть своего "я" последние 10 лет, с тех пор, как стал дрэг-артистом. Мне так понравилось "Евровидение" и все, что последовало за ним, я понял, что у Кончиты огромный потенциал и она может развиваться во множестве направлений. Я ищу вдохновение. Я пришел на сцену дивой в золотом платье, а теперь я бородатый парень в ботинках", — поделился Нойвирт.

Поп-артист признался, что в настоящее время он чувствует себя более комфортно в мужественном облике, близком его внутреннему миру, а также испытывает удовлетворение от того, что теперь его не узнают на улицах.

Как выяснилось, свои слова Кончита не сдержала. Обрившись наголо, она продолжила носить женские одеяния и эпатировать публику яркими нарядами.

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A post shared by conchita (@conchitawurst) on Feb 23, 2019 at 10:32am PST

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Gazeta.ru
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