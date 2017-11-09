Ради победы в самом популярном конкурсе Бразилии Miss Bum Bum участницы готовы на все. Конкурентную борьбу за право выйти в финал сопровождают интриги, скандалы в соцсетях и даже семейные драмы.
© Vida Press

Победительница конкурса этого года, 28-летняя Рози Оливейра призналась, что ради победы была готова пожертвовать своим браком. "Он сказал мне, чтобы я выбирала - или он, или конкурс. Но я втайне от него уже подала заявку на участие", - рассказала обладательница титула Miss Bum Bum 2017.

По словам Рози, это было самое легкое решение в ее жизни. Об участии в конкурсе она мечтала с детства и не собирается допустить, чтобы на ее пути к мечте стоял муж.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Полански обвинили еще в пяти случаях совращения несовершеннолетних девочек

К обвинениям в адрес режиссера Романа Полански в...

Александр Малинин набросился с обвинениями на вторую жену папы

Семейные неурядицы Александра Малинина продолжаются....

ФОТО: "Лучшая попа Бразилии" жертвует браком ради конкурса (1)

Ради победы в самом популярном конкурсе Бразилии Miss Bum...

Джигарханян и его жена отказались от примирения и согласны на развод

В мировом судебном участке московского района Кунцево 9...

Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах (4)

Американскую певицу Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных...

TOP новостей

Депутата Бальсиса нашли дома, с полицией он не общается (81)

Депутат литовского парламента Линас Бальсис, которого...

Глава МВД Литвы выяснит, почему депутату с 1,82 промилле алкоголя в организме позволили уехать (37)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...

Глава МИД Литвы: стресс-тесты БелАЭС не доказывают безопасности станции (40)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Случай Бальсиса - не единственный в истории парламента Литвы (12)

Линас Бальсис – не единственный депутат, состояние...

Официальная статистика по Литве: рекорды бьют и эмиграция, и иммиграция (22)

До ноября этого года из Литвы эмигрировало больше...