Победительница конкурса этого года, 28-летняя Рози Оливейра призналась, что ради победы была готова пожертвовать своим браком. "Он сказал мне, чтобы я выбирала - или он, или конкурс. Но я втайне от него уже подала заявку на участие", - рассказала обладательница титула Miss Bum Bum 2017.

По словам Рози, это было самое легкое решение в ее жизни. Об участии в конкурсе она мечтала с детства и не собирается допустить, чтобы на ее пути к мечте стоял муж.