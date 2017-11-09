Победительница конкурса этого года, 28-летняя Рози Оливейра призналась, что ради победы была готова пожертвовать своим браком. "Он сказал мне, чтобы я выбирала - или он, или конкурс. Но я втайне от него уже подала заявку на участие", - рассказала обладательница титула Miss Bum Bum 2017.
По словам Рози, это было самое легкое решение в ее жизни. Об участии в конкурсе она мечтала с детства и не собирается допустить, чтобы на ее пути к мечте стоял муж.
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