“Встаю рано. Спорт и студия — вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом, — написала Лобода в подписи к фото. И предупредила: “Ноябрь будет жарким”.
Фантастический шпагат певицы привел ее поклонников в полный восторг: “Круче не бывает”, “Волочкова плачет”, “Меня если так подвесить, то обе ноги либо будут вверху или снизу, другого варианта нет”, — пишут фолловеры звезды в комментариях.
ФОТО | Лобода против Волочковой. Певица огорошила поклонников своим шпагатом
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