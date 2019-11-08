Светлана Лобода удвоила интенсивность тренировок, чтобы встретить новогодние корпоративы во всеоружии. В Инстаграме 37-летняя звезда поделилась кадром своей утренней тренировки. Светлана сделала вертикальный шпагат, продемонстрировав невероятную растяжку, — пишет КП.
© RIA/Scanpix

“Встаю рано. Спорт и студия — вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом, — написала Лобода в подписи к фото. И предупредила: “Ноябрь будет жарким”.

Фантастический шпагат певицы привел ее поклонников в полный восторг: “Круче не бывает”, “Волочкова плачет”, “Меня если так подвесить, то обе ноги либо будут вверху или снизу, другого варианта нет”, — пишут фолловеры звезды в комментариях.

Бублик

Знаменитости

ФОТО | Лобода против Волочковой. Певица огорошила поклонников своим шпагатом

Светлана Лобода удвоила интенсивность тренировок,...

Семья Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы

Информация о передаче денег, вырученных с продажи...

У 19-летней дочери Гузеевой нашли опухоль

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга...

Бесконечная история. Разведенные Петросян и Степаненко никак не могут поделить имущество

С момента официального оформления развода юмористов...

Андрей Малахов раскрыл размер своей зарплаты на Первом канале (4)

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, сколько денег...

TOP новостей

Kelionė Sankt Peterburge Kelionė Sankt Peterburge Kelionė Sankt Peterburge Kelionė Sankt Peterburge

Памятка для посещающих Санкт-Петербург "без визы": вас могут высмеять, узнав, откуда вы приехали (247)

Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в...

Город в Литве, в котором квартиру можно купить за 6000 евро (5)

Утена – один из самых старых городов Литвы . Сейчас в...

Внимание: меняется порядок движения на столичном проспекте Конституциёс

На проспекте Конституциёс у ул. Линкмяну меняется...

Volodymyras Zelenskis, Olegas Sencovas

В студии DELFI — украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов (44)

Освобожденный из российской колонии украинский...

Экономист вступился за налог на автомобили в Литве: если его не ввести, будет только хуже (31)

Если Литва не введет никакой налог на загрязняющие...