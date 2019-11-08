ФОТО | Лобода против Волочковой. Певица огорошила поклонников своим шпагатом

“Встаю рано. Спорт и студия — вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом, — написала Лобода в подписи к фото. И предупредила: “Ноябрь будет жарким”.

Фантастический шпагат певицы привел ее поклонников в полный восторг: “Круче не бывает”, “Волочкова плачет”, “Меня если так подвесить, то обе ноги либо будут вверху или снизу, другого варианта нет”, — пишут фолловеры звезды в комментариях.