ФОТО: лицо Юлии Волковой стало “неживым” из-за уколов

Волкова же не обращает внимание на высказывания о своей внешности и просто удаляет со своей страницы нелестные комментарии. Судя по всему, она продолжит эксперимент над своим лицом. Накануне она рассказала о том, что полностью довольна тем, как она сейчас выглядит.
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@nstena я кайфую от нашего процесса создания нереальной красоты❤️безумно люблю все единственное и неповторимое💃🏻🌟дорогая,а кожа для меня-это вообще моя болезнь🙈ты знаешь💃🏻и только ты умеешь меня свести с ума по-хорошему❤️куртка🔥я теперь из нее не вылезаю🤘🏼как вам моя новая любовь? #стиль
“Я с вами уже несколько лет и всегда получаю эстетическое удовольствие от всего,что вы со мной делаете”, — обратилась Юлия к своей команде косметологов.
Кстати, недавно Юлия рассказала о своем достижении. Она смогла похудеть до 45 килограммов при росте 157 сантиментов. В этом ей помогли: правильное питание, теннис и массаж. “Заниматься спортом — это мой стиль жизни. Я благодарна людям,кто помогает мне оставаться в форме, тонусе и мотивируют меня, большим профессионалам своего дела”, — делилась Волкова.
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