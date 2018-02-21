ФОТО: Лицо Дэниела Крейга обеспокоило поклонников актера

На днях Крейг был гостем церемонии награждения британской кино- и телепремии BAFTA. После того, как снимки и видеозаписи попали в Сеть, предметом обсуждения стало его странное, по мнению поклонников актера, лицо.

Многие не могут точно сформулировать, что именно показалось им необычным, но что-то с Крейгом не так. Другие говорят, что его лицо будто сделано из пластмассы, а сам он выглядит заметно постаревшим.