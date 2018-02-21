Дэниел Крейг не принадлежит к числу мужчин, обладающих классической красотой, однако многие женщины находят его весьма и весьма привлекательным. Но недавнее появление "Бонда" на публике обеспокоило его поклонников, пишет DELFI Izklaide.
Jamesas Bondas (akt.Danielis Craigas) filme "007 spectre"
© ACME film

На днях Крейг был гостем церемонии награждения британской кино- и телепремии BAFTA. После того, как снимки и видеозаписи попали в Сеть, предметом обсуждения стало его странное, по мнению поклонников актера, лицо.

Многие не могут точно сформулировать, что именно показалось им необычным, но что-то с Крейгом не так. Другие говорят, что его лицо будто сделано из пластмассы, а сам он выглядит заметно постаревшим.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

ФОТО: Лицо Дэниела Крейга обеспокоило поклонников актера

Дэниел Крейг не принадлежит к числу мужчин, обладающих...

ФОТО: Королева Елизавета II удивила всех, посетив модный показ в Лондоне (1)

Королева Елизавета Вторая неожиданно для всех...

Дочь Михаила Задорнова отказывается от наследства (10)

Дочь ушедшего из жизни после тяжелой болезни сатирика...

ФИДЕО: Ферги требуют депортировать за сексуальное исполнение гимна США (6)

Многих американцев до глубины души возмутило...

ВИДЕО: На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре (1)

Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton...

TOP новостей

Коррупция в столичной клинике Сантарос: задержан директор (29)

В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...

После ужесточения правил торговли алкоголем небольшие магазины не сдаются (4)

С начала этого года власти Литвы усложнила порядок...

Jevgenijus Prigožinas, Vladimiras Putinas

Очернявшие Литву российские тролли оказались в поле зрения прокуроров США (244)

Повар -миллионер, переводчики-хакеры, психологи и сотни...

Литва напоминает, что не признает аннексию Крыма (142)

В связи с четвертой годовщиной оккупации Крыма Россией...

Синоптики рассказали, каким будет начало весны (7)

У синоптиков нет хороших новостей для тех, кому не...