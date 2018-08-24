ФОТО: Лера Кудрявцева показала новорожденную дочь

На фотографии Лера держит запеленутую девочку на руках и целует ее.

О том, что Кудрявцева родила дочь, стало известно в середине августа - об этом телеведущая сообщила снимком в Instagram, на котором была крошечная детская ножка. "Доченька", - подписала снимок Лера.