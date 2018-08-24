ФОТО: Лера Кудрявцева показала новорожденную дочь

Телеведущая Лера Кудрявцева, недавно второй раз ставшая мамой, опубликовала первый снимок с дочерью.
© Instagram

На фотографии Лера держит запеленутую девочку на руках и целует ее.

О том, что Кудрявцева родила дочь, стало известно в середине августа - об этом телеведущая сообщила снимком в Instagram, на котором была крошечная детская ножка. "Доченька", - подписала снимок Лера.

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Сладкие попочки , вкусные щечки 😇

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Aug 23, 2018 at 8:15am PDT

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Доченька 😇

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Aug 13, 2018 at 6:30am PDT

SHOWTIME!
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