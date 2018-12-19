На фотографии, опубликованной в Instagram, запечталена обнаженная Гузеева в зимнем лесу, тело которой частично закрывают ветви деревьев.

Многие из подписчиков телезвезды тут же вспомнили, что так же нередко фотографируется любительница жанра ню Анастасия Волочкова. Сама же Гузеева назвала себя Настенькой из "Морозко".