Открытие фестиваля вели на троих сама хозяйка вечера Лайма Вайкуле с ассистентами — Интаром Бусулисом и Янисом Стибелисом. Несмотря на то что основная трансляция велась в соцсети "Одноклассники", все три певца-ведущих старались максимально обозначить латвийскую дислокацию конкурса: подводки к участникам на латышском и русском (или английском), ударная доза латышских певцов и музыкантов, которые исполняли композиции как на латышском, так и билингвально.

Латвийское крыло представила пианистка Катрина Гупало, которая призналась, что петь начала только год назад. Куда более опытный Маркус Рива, который исполнил песню про "свою любимую вторую чакру" - любви. Янис Стибелис, Лаурис Рейникс, экспрессивные виолончелисты DaGamba, выходец из Талси Ludvig и совершенно неутомимый Интарс Бусулис.

Интарс органично чередовал латышские и русские куплеты своих песен, а также потряс публику безупречным исполнением на украинском "Червона рута" на пару с Милой Нитич. Украинская певица призналась, что всем обязана сцене зала "Дзинтари", которая открыла ее, как артистку, девять лет назад во время фестиваля "Новая волна". Украинские дивы Настя Каменских и Ани Лорак сделали ударный акцент на "гарность" длинных ног и стройность фигур. Еще один украинский певец Никита Алексеев, который в этом году представлял на "Евровидении" Беларусь, привез "Океан стали".

Начинать программу доверили фаворитке конкурса "Евровидения-2018" молодой и страстной оперной певице Элине Нечаевой из Эстонии с песней про любовь. Именно на нее в Лиссабоне делались одни из самых больших ставок. Несмотря на то, что в том конкурсе победила экстравагантная израильтянка, карьера Элины с того момента резко пошла в гору. В разговоре с порталом Delfi Элина призналась, что на родине она теперь даже в лесу не может наслаждаться бегом без макияжа — обязательно из-за какой-то елки выскочит несдержанный (кто бы мог подумать, что такое возможно в этой северной стране!) эстонец и попросит сделать селфи. "Придется теперь и в лес ходить с макияжем и при параде", - смеется певица.

Также в тот вечер Тамара Гвердцителли исполнила на грузинском чувственную песню про родной Тбилиси, Артур Пирожков (он же Александр Ревва) с официальным двойником Челентано спел попурри из композиций Адриано по случаю 80-летия последнего, группа Uma Turman напомнила про "девушку Прасковью из Подмосковья" и "Уму-Турман".

На десерт Лайма приготовила джазового уроженца Сицилии Марио Бионди, который последнее время не покидает с гастролями Россию и Украину. Жизнь почтенной публики во время перерыва разнообразили неутомимые на выдумку питерские "Лицедеи", а на сцене - Freedom Ballet и живой оркестр. В общем, как отметил российский певец Алексей Чумаков, фестиваль стал "не просто бочкой меда, а целой цистерной".