ФОТО: Курникова и Иглесиас впервые показали своих близнецов

Сообщения о том, что у пары родились близнецы - девочка и мальчик, появились в прессе в середине декабря, однако до сих пор ни Анна, ни Энрике эту информацию не комментировали. И вот, наконец, они все же решились поделиться с поклонниками своей радостью, опубликовав снимки малышей. При этом каждый из родителей показал, как можно предположить, одного из двух близнецов. При этом И Курникова, и Иглесиас подписали снимки одинаково: "Мое солнышко".

My Sunshine A post shared by 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) on Jan 16, 2018 at 10:48am PST