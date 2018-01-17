ФОТО: Курникова и Иглесиас впервые показали своих близнецов

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский поп-певец Энрике Иглесиас впервые поделились с поклонниками снимками своих детей.
Ana Kurnikova ir Enrique Iglesias su naujagimiais
© DELFI montažas

Сообщения о том, что у пары родились близнецы - девочка и мальчик, появились в прессе в середине декабря, однако до сих пор ни Анна, ни Энрике эту информацию не комментировали. И вот, наконец, они все же решились поделиться с поклонниками своей радостью, опубликовав снимки малышей. При этом каждый из родителей показал, как можно предположить, одного из двух близнецов. При этом И Курникова, и Иглесиас подписали снимки одинаково: "Мое солнышко".

My Sunshine

A post shared by 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) on Jan 16, 2018 at 10:48am PST

My Sunshine

A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Jan 16, 2018 at 9:39am PST

SHOWTIME!
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