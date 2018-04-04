На мысли о беременности Собчак наводили не только ее бесформенные наряды, но и эмоциональное поведение во время предвыборной кампании, когда Ксения выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ.

Но слухи не оправдались. На днях Ксения опубликовала фотографию семейного отдыха в Таиланде с мужем и сыном. На снимке она в купальнике, худая и подтянутая, и можно с уверенностью сказать, что в ближайшие полгода пополнения в семье не будет.