Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак опровергла недавние слухи о второй беременности.
Ksenija Sobčak
© Stopkadras

На мысли о беременности Собчак наводили не только ее бесформенные наряды, но и эмоциональное поведение во время предвыборной кампании, когда Ксения выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ.

Но слухи не оправдались. На днях Ксения опубликовала фотографию семейного отдыха в Таиланде с мужем и сыном. На снимке она в купальнике, худая и подтянутая, и можно с уверенностью сказать, что в ближайшие полгода пополнения в семье не будет.

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