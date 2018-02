На показе королева сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и с руководительницей Британского совета моды Кэролайн Раш.

Ее Величество была одета в платье и пиджак нежно-голубого оттенка и черные туфли. В качестве аксессуаров королева выбрала черные перчатки и черную сумочку.

Гостья внимательно следила за показом, иногда улыбалась и обменивалась репликами с Винтур и Раш.

После показа королева вручила 27-летнему модельеру только что учрежденную премию за развитие британского дизайна.

Награду Куинну принесла его коллекция, в которой преобладали яркие, цветочные принты и смелые сочетания.

Королева поблагодарила Британский совет моды за их выбор: "Наша индустрия моды на протяжении многих лет славилась своим выдающимся мастерством, и сегодня ее по-прежнему отличают материалы высшего качества и передовой практичный дизайн".

Куинн поблагодарил королеву за оказанную честь, сказав, что пока все происходящее не укладывается у него в голове. "Это просто фантастика. Я не мог поверить своим глазам, когда еще до начала показа увидел маленькую голубую подушечку в первом ряду. Королева - икона стиля. Она первой из женщин в королевской семье стала носить брюки".

Куинн добавил, что хотел бы создавать одежду для Меган Маркл, невесты принца Гарри.

Награда была учреждена, чтобы отметить вклад модной индустрии в развитие общества и международные отношения.

Премия будет ежегодно вручаться одному из британских дизайнеров за талант и оригинальность.

Анджела Келли, личный консультант королевы по вопросам моды, работала над проектом премии на протяжении последних двух лет. Статуэтку создала ювелир из Бирмингема Люси Прайс.

Глава Британского совета моды Кэролайн Раш сказала, что визит королевы - настоящая честь для организаторов.

"За то время, что вы находитесь на престоле, вы не раз использовали моду в качестве инструмента дипломатии, добиваясь с ее помощью взаимопонимания между культурами и народами", - сказала, обращаясь к Елизавете II, Раш.

"Вы не боялись бросить вызов некоторым нормам и требованиям дресс-кода, которые создавались для мужчин. То как вы, тем самым, отражали изменения, происходившие в нашем обществе, внушает благоговейное восхищение", - добавила Раш.

"Ваше Величество, я знаю, вы не хотите, чтобы вас называли иконой стиля, но для всех нас здесь вы ею являетесь", - подытожила Раш.

Her Majesty views Richard Quinn's runway show alongside Dame Anna Wintour.

Richard is the first recipient of The Queen Elizabeth II Award for British Design. @LondonFashionWk #LFC pic.twitter.com/5L6D7wz7eV— The Royal Family (@RoyalFamily) 20 февраля 2018 г.