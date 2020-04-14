Фото Климовой в костюме школьницы взбудоражило фанатов

Подписчиков очень порадовал школьный костюм 42-летней Климовой, вызвавший у них волну приятных воспоминаний о годах, проведенных за партой. Самой актрисе досталась большая порция похвалы от комментаторов: «хулиганка», «секси», «озорница», «шалунья».
При этом многие, как и следовало ожидать, стали делать взрослые намеки: «мне б такую одноклассницу», «я бы такую школьницу на продленку оставил», «постараюсь не включать свою фантазию». Часть из них заподозрили Климову в том, что школьная одежда у нее лежит дома не просто так, и на самом деле она таким образом развлекает себя в самоизоляции.
«Ролевые игры на карантине?», - поинтересовался один из комментаторов.
Подписчики также отметили удивительную способность актрисы сохранять молодость. По их мнению, образ "девчонки-одноклассницы" ей вполне идет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Снова в школу!))) Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь. По совету знакомых, я начала занятия в центре образовательных технологий Advance ☺️. Ребята из @advance_courses учат запоминать любую информацию: даты, географические объекты, иностранные слова, формулы, быстро читать и понимать прочитанное, пересказывать тексты. У них, кстати, сейчас есть много классных и, главное, бесплатных на период карантина, курсов😍(ссылка в сториз) Я ,наконец, восполнила пробелы школьной программы🙈 Научилась запоминать стихотворения и прозу за очень короткий срок в больших объёмах совершенно необычным, но очень эффективным способом. Думаю, не замахнуться ли мне теперь на английский 🧐 Advance предлагают курсы для взрослых и детей. Я занимаюсь на курсе «Стань гением». Он включает: 📌системное развитие интеллектуальных способностей; 📌тренировку навыков запоминания; 📌обучение работе с большими объёмами информации. Спасибо @urakseevadiana 👍
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: распространение болезни остановилось Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён (120)
14 апреля во время онлайн-конференции глава Минздрава...
С завтрашнего дня начинается декларация доходов: какие шаги надо сделать (3)
15 апреля в Литве начинается декларация доходов...
"Одна дверь закрылась — открылась другая": москвичи переехали в Литву и открыли свой образовательный центр В спецпроекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва" (72)
Эмигрантская история Олега и Юлии – это история успеха....
Погода в Литве: на этой неделе обнадежит только один день
В ближайшие дни погода не позволит радоваться...