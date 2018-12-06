В Сети появились снимки дня рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории - на прошлой неделе девочке исполнилось семь лет.
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Как пишут российские СМИ, празднование прошло в одном из элитных подмосковных ресторанов. Вечеринка, гостями которой стали самые известные звезды российского шоу-бизнеса, прошла в тематике Гарри Поттера.

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Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория @allavictoriyakirkorova выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой Великой и Роскошной ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ПОЁТ @alla_orfey 🙏, и даже если маленькая Алла свою жизнь не свяжет с музыкой и искусством , то достоинство, то чувство справедливости и уважение к людям , с которым идёт по жизни эта Женщина, в честь которой названа моя дочь ,будет примером для неё по жизни, и эти тёплые встречи с ней , я уверен ,она запомнит и пронесёт с собой на всю жизнь!!!

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Dec 5, 2018 at 1:09am PST

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Филипп Киркоров: "Какой же был красивый праздник у АЛЛЫ-ВИКТОРИИ и МАРТИНА, какие замечательные у них друзья. Спасибо и моим дорогим друзьям, которые в этот день нашли время и разделили с нами наш семейный праздник- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,7 лет Аллы-Виктории.... Какие все были красивые, и дети и взрослые.....ПРОСТО СКАЗКА!!! А роль ГЕРМИОНЫ в этот вечер -двум Аллам удалась просто на славу!!!! Они были просто очаровательны, красивы и великолепны , хоть и разделяет их целая жизнь!!!..." #kkoncert #кконцерт #новостишоубизнеса #фото2018 #фотозвезд #филиппкиркоров

A post shared by Концертная компания К-Концерт (@kkoncert) on Dec 5, 2018 at 4:28am PST

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Детки-конфетки😍❤️ #аллавикториясофия❤️ @anilorak @fkirkorov

A post shared by фан-клуб Каролины😍 (@karolina_fan__) on Dec 5, 2018 at 3:56am PST

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С принцессой Аллой -Викторией @allavictoriyakirkorova 👑❤️

A post shared by Alex Plushenko (@gnomgnomych) on Dec 4, 2018 at 11:48pm PST

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Брат и сестра ❤💙 Мартин и Алла-Виктория Киркоровы😊

A post shared by 🌟 Знаменитости|Новости|Звезды (@novosti.znamenitostey) on Dec 5, 2018 at 3:39am PST

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Какой же был красивый праздник у АЛЛЫ-ВИКТОРИИ @allavictoriyakirkorova МАРТИНА @martinkirkorov , какие замечательные у них друзья. Спасибо и моим дорогим друзьям, которые в этот день нашли время и разделили с нами наш семейный праздник- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,7 лет Аллы-Виктории.... Какие все были красивые, и дети и взрослые.....ПРОСТО СКАЗКА!!! А роль ГЕРМИОНЫ в этот вечер -двум Аллам удалась просто на славу!!!! Они были просто очаровательны, красивы и великолепны , хоть и разделяет их целая жизнь!!! Спасибо , Вам, мои дорогие друзья @alla_orfey @maxgalkinru @anilorak @lazarevsergey @jasmin @100tskaya @malakhov007 @rudkovskayaofficial @gnomgnomych @idadostman @marinayudashkina @vyudashkin @gyudashkina @arman_dav @doredos_official @sergeysaidov @catherinabogdasarova и всем гостям за вашу дружбу, любовь и отношение к нашей семье..... Photo by @rr_photo

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Dec 5, 2018 at 12:24am PST

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😍😍😍😍😍😍😍 #филиппкиркоров #kirkorovfanil

A post shared by Kirkorov.fan.IL (@kirkorov.fan.il) on Dec 5, 2018 at 12:39am PST

SHOWTIME!
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