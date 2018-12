View this post on Instagram

Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория @allavictoriyakirkorova выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой Великой и Роскошной ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ПОЁТ @alla_orfey 🙏, и даже если маленькая Алла свою жизнь не свяжет с музыкой и искусством , то достоинство, то чувство справедливости и уважение к людям , с которым идёт по жизни эта Женщина, в честь которой названа моя дочь ,будет примером для неё по жизни, и эти тёплые встречи с ней , я уверен ,она запомнит и пронесёт с собой на всю жизнь!!!

