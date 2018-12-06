Как пишут российские СМИ, празднование прошло в одном из элитных подмосковных ресторанов. Вечеринка, гостями которой стали самые известные звезды российского шоу-бизнеса, прошла в тематике Гарри Поттера.
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Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория @allavictoriyakirkorova выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой Великой и Роскошной ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ПОЁТ @alla_orfey 🙏, и даже если маленькая Алла свою жизнь не свяжет с музыкой и искусством , то достоинство, то чувство справедливости и уважение к людям , с которым идёт по жизни эта Женщина, в честь которой названа моя дочь ,будет примером для неё по жизни, и эти тёплые встречи с ней , я уверен ,она запомнит и пронесёт с собой на всю жизнь!!!
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Филипп Киркоров: "Какой же был красивый праздник у АЛЛЫ-ВИКТОРИИ и МАРТИНА, какие замечательные у них друзья. Спасибо и моим дорогим друзьям, которые в этот день нашли время и разделили с нами наш семейный праздник- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,7 лет Аллы-Виктории.... Какие все были красивые, и дети и взрослые.....ПРОСТО СКАЗКА!!! А роль ГЕРМИОНЫ в этот вечер -двум Аллам удалась просто на славу!!!! Они были просто очаровательны, красивы и великолепны , хоть и разделяет их целая жизнь!!!..." #kkoncert #кконцерт #новостишоубизнеса #фото2018 #фотозвезд #филиппкиркоров
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Детки-конфетки😍❤️ #аллавикториясофия❤️ @anilorak @fkirkorov
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С принцессой Аллой -Викторией @allavictoriyakirkorova 👑❤️
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Брат и сестра ❤💙 Мартин и Алла-Виктория Киркоровы😊
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😍😍😍 Платье Софии @jylidecor 👗 Happy Birthday @allavictoriyakirkorova 💕🎉
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Маэстро моды @igorgulyaevofficial и красавица @vjkatyaguseva в total look by IGOR GULYAEV 🔥🔥🔝🔝🔝🌟🌟🌟 День рождения Аллы-Виктории 🎉🎉🎉🎁💝💞@fkirkorov @allavictoriyakirkorova #игорьгуляевдизайнер#стиль #российскийдизайнер #мода #BYIGORGULYAEV #катягусева #игорьгуляев#деньрождения #igorgulyaev#guseva#totallook#праздник #маэстромоды #dg#диджей #fashiondesigner
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Какой же был красивый праздник у АЛЛЫ-ВИКТОРИИ @allavictoriyakirkorova МАРТИНА @martinkirkorov , какие замечательные у них друзья. Спасибо и моим дорогим друзьям, которые в этот день нашли время и разделили с нами наш семейный праздник- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,7 лет Аллы-Виктории.... Какие все были красивые, и дети и взрослые.....ПРОСТО СКАЗКА!!! А роль ГЕРМИОНЫ в этот вечер -двум Аллам удалась просто на славу!!!! Они были просто очаровательны, красивы и великолепны , хоть и разделяет их целая жизнь!!! Спасибо , Вам, мои дорогие друзья @alla_orfey @maxgalkinru @anilorak @lazarevsergey @jasmin @100tskaya @malakhov007 @rudkovskayaofficial @gnomgnomych @idadostman @marinayudashkina @vyudashkin @gyudashkina @arman_dav @doredos_official @sergeysaidov @catherinabogdasarova и всем гостям за вашу дружбу, любовь и отношение к нашей семье..... Photo by @rr_photo
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Ну вот так мы вчера сказочно отпраздновали 7 лет АЛЛЫ-ВИКТОРИИ @allavictoriyakirkorova в Замке ХОГВАРТС, у ГАРРИ ПОТТЕРА, пригласив на праздник самых близких и дорогих друзей! Спасибо ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ любимым нашим за чудесные подарки, настроение и улыбки! Мы вас очень любим и дорожим вашей дружбой! Ваши КИРКОРОВЫ...❤️🌹🎼👑 @phillparty @lidseventhouse @casaleonemoscow @chaletberezka @blackout_msk Video by @phot.on
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День рождения Аллы - Виктории #филиппкиркоров #киркоров #аллавикториякиркорова #мартинкиркоров
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😍😍😍😍😍😍😍 #филиппкиркоров #kirkorovfanil
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