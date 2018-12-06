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Филипп Киркоров: "Какой же был красивый праздник у АЛЛЫ-ВИКТОРИИ и МАРТИНА, какие замечательные у них друзья. Спасибо и моим дорогим друзьям, которые в этот день нашли время и разделили с нами наш семейный праздник- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,7 лет Аллы-Виктории.... Какие все были красивые, и дети и взрослые.....ПРОСТО СКАЗКА!!! А роль ГЕРМИОНЫ в этот вечер -двум Аллам удалась просто на славу!!!! Они были просто очаровательны, красивы и великолепны , хоть и разделяет их целая жизнь!!!..." #kkoncert #кконцерт #новостишоубизнеса #фото2018 #фотозвезд #филиппкиркоров

A post shared by Концертная компания К-Концерт (@kkoncert) on Dec 5, 2018 at 4:28am PST