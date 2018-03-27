ФОТО: Ким Кардашьян высмеяли за несуразный фотошоп

Подписчики Ким Кардашьян в Instagram высмеяли знаменитость за несуразный фотошоп. Неудачную ретушь выдала машина на заднем плане, которая превратилась из джипа в неопознанный предмет.
Kim Kardashian
© Vida Press

Пользователи заметили, что звезде подретушировали один из боков на стыке пояса шорт с телом. "Поклонники беспощадно издеваются над эпическим фотошоп-провалом Ким Кардашьян, потому что это действительно настолько плохо", — пишет микроблогер SamSmart.

Юзеры заметили, что на фотографии искривлена дорожная разметка, а на заднем плане стоит странное транспортное средство, похожее на часть автомобиля. Они попытались восстановить оригинал снимка и пришли к выводу, что изначально там действительно была машина.

Подписчики модели в комментариях начали упрекать звезду в обмане. Спустя некоторое время она закрыла возможность прокомментировать пост. Некоторые из критических сообщений успел процитировать портал Metro.co.uk. "Только я или кто-то еще заметил, как расплющило машину сзади?" — изумился один из пользователей.

Lenta.ru
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