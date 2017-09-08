ФОТО: Ким Кардашьян снова стала блондинкой

Американская телезвезда Ким Кардашьян удивила посетителей Недели моды в Нью-Йорке радикальной сменой имиджа.
Вместо жгучей брюнетки она стала блондинкой. Ранее она уже появлялась на различных мероприятиях со светлыми волосами, однако это был парик. На этот раз, как утверждает сама Ким, она покрасила волосы.
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