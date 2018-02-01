На днях Ким опубликовала целую серию фотографий в нижнем белье, которое минимально скрывает то, что должно скрывать. А на одном из снимков Кардашьян предстала и без белья, правда, фрагменты фото она сделала размытыми, так как правила Instagram запрещают выкладывать подобные снимки без ретуши.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 25, 2018 at 9:20am PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 29, 2018 at 12:58pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 29, 2018 at 2:06pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 29, 2018 at 2:41pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 29, 2018 at 5:38pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 29, 2018 at 6:11pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 30, 2018 at 4:11pm PST