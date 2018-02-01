Светская львица и телезвезда Ким Кардашьян продолжает будоражить общественность своими снимками на грани (а, может, и за гранью) приличия.
Kim Kardashian
© Vida Press

На днях Ким опубликовала целую серию фотографий в нижнем белье, которое минимально скрывает то, что должно скрывать. А на одном из снимков Кардашьян предстала и без белья, правда, фрагменты фото она сделала размытыми, так как правила Instagram запрещают выкладывать подобные снимки без ретуши.

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