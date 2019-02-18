Ким Кардашьян обладает удивительным даром заставлять всех говорить о себе. На недавнем вручении премии Hollywood Beauty Awards она снова тсала объектом внимания прессы.
Всему виной очень откровенное платье, в котором Ким пришла на церемонию, чтобы поддержать стилиста Криса Эпплтона. Полоски ткани едва прикрывали пышную грудь телезвезды.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
Таких очень любят мужчины: Анна Семенович худеть не собирается (2)
Певица Анна Семенович , которую нередко называют...
ФОТО: Ким Кардашьян шокировала платьем, едва прикрывающим соски
Ким Кардашьян обладает удивительным даром заставлять...
"Кина не будет". Владимир Машков объявил об уходе с экранов
Народный артист России Владимир Машков заявил, что...
Голодные люди. Новый скандал с "Первым каналом" – на кону репутация "Поле чудес" (5)
Очередной скандал ожидает главный телеканал России ....
"Стыдно в этом жить": избитая жена рассталась с алкоголиком Башаровым
Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова сделала...
TOP новостей
Радары отключили, но их сменили непомеченные "сюрпризы" (3)
С середины февраля в Литве не работают радары, которые...
Литва призвала партнеров по ЕС усилить борьбу с российской пропагандой (174)
Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует...
Депутат Гражулис зарегистрировался кандидатом в президенты
18 февраля, в последний день регистрации, в Главизбирком...
Мошенники за якобы пропавшие посылки требовали тысячи евро (5)
Посылаешь простую посылку, а потом заявляешь, что...
Вальдемар Томашевский примет участие в президентских выборах (24)
Лидер Избирательной акции поляков Литвы -Союза...