ФОТО: Ким Кардашьян шокировала платьем, едва прикрывающим соски

Ким Кардашьян обладает удивительным даром заставлять всех говорить о себе. На недавнем вручении премии Hollywood Beauty Awards она снова тсала объектом внимания прессы.
Kim Kardashian
© Vida Press

Всему виной очень откровенное платье, в котором Ким пришла на церемонию, чтобы поддержать стилиста Криса Эпплтона. Полоски ткани едва прикрывали пышную грудь телезвезды.

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A post shared by Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) on Feb 17, 2019 at 11:11pm PST

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A post shared by Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) on Feb 17, 2019 at 11:11pm PST

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A post shared by Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) on Feb 17, 2019 at 11:11pm PST

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A post shared by Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) on Feb 17, 2019 at 11:12pm PST

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A post shared by Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) on Feb 17, 2019 at 11:12pm PST

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A post shared by Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) on Feb 17, 2019 at 11:12pm PST

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A post shared by Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) on Feb 17, 2019 at 11:12pm PST

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