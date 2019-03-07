38-летняя жена Канье Уэста надела на прогулку по ночному Парижу комбинезон бренда Azzadine Alaïa с леопардовым принтом и черными бархатными вставками, которые прикрывали интимные части тела.

Свой наряд она дополнила полупрозрачными туфлями темного оттенка, а сверху модель накинула черную удлиненную шубу. На нескольких снимках Кардашьян позирует в ванной в черном берете.