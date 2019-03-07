Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян вышла на улицу в прозрачном комбинезоне. Снимки наряда модель выложила в Instagram-аккаунте.
Kim Kardashian
© Reuters / Scanpix

38-летняя жена Канье Уэста надела на прогулку по ночному Парижу комбинезон бренда Azzadine Alaïa с леопардовым принтом и черными бархатными вставками, которые прикрывали интимные части тела.

Свой наряд она дополнила полупрозрачными туфлями темного оттенка, а сверху модель накинула черную удлиненную шубу. На нескольких снимках Кардашьян позирует в ванной в черном берете.

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A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 6, 2019 at 5:11pm PST

Lenta.ru
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