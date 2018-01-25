Фотографы, которые неотступно следуют по пятам звезды, были с лихвой вознаграждены за свой труд, пишет DELFI Izklaide. На днях им удалось снять Ким на пляже в Малибу практически обнаженной - на ней была лишь легкая прозрачная накидка.