Американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян в очередной раз порадовала папарацци.
Фотографы, которые неотступно следуют по пятам звезды, были с лихвой вознаграждены за свой труд, пишет DELFI Izklaide. На днях им удалось снять Ким на пляже в Малибу практически обнаженной - на ней была лишь легкая прозрачная накидка.
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