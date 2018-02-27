ФОТО: Ким Кардашьян показала младшую дочь

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала первый снимок третьего ребенка - дочери Чикаго.
Kim Kardashian
© Vida Press

О появлении на свет девочки, которую для Ким и ее супруга Канье Уэста выносила суррогатная мать, стало известно в январе. У звездной пары также есть дочь Норт и сын Сэйнт. К услугам суррогатной матери пара прибегла из-за здоровья Ким, еще одна беременность могла бы закончиться летальным исходом как для самой Кардашьян, так и для ребенка.

Baby Chicago

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 26, 2018 at 1:55pm PST

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