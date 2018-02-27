ФОТО: Ким Кардашьян показала младшую дочь

О появлении на свет девочки, которую для Ким и ее супруга Канье Уэста выносила суррогатная мать, стало известно в январе. У звездной пары также есть дочь Норт и сын Сэйнт. К услугам суррогатной матери пара прибегла из-за здоровья Ким, еще одна беременность могла бы закончиться летальным исходом как для самой Кардашьян, так и для ребенка.

Baby Chicago A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 26, 2018 at 1:55pm PST