ФОТО: Ким Кардашьян показала младшую дочь

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала первый снимок третьего ребенка - дочери Чикаго.
О появлении на свет девочки, которую для Ким и ее супруга Канье Уэста выносила суррогатная мать, стало известно в январе. У звездной пары также есть дочь Норт и сын Сэйнт. К услугам суррогатной матери пара прибегла из-за здоровья Ким, еще одна беременность могла бы закончиться летальным исходом как для самой Кардашьян, так и для ребенка.
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