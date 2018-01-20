На снимке она запечатлена в постели на белых простынях, тело слегка прикрыто, а в некоторых местах снимок намеренно размыт.

Впрочем, Ким не привыкать к откровенным фотографиям, прежде она уже не раз демонстрировала всем свое полуобнаженное тело.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 18, 2018 at 11:53pm PST