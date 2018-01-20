Американская телезвезда и любимица таблоидов Ким Кардашьян опубликовала в соцсетях фото на грани приличия.
Kim Kardashian
© Vida Press

На снимке она запечатлена в постели на белых простынях, тело слегка прикрыто, а в некоторых местах снимок намеренно размыт.

Впрочем, Ким не привыкать к откровенным фотографиям, прежде она уже не раз демонстрировала всем свое полуобнаженное тело.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

ФОТО: Ким Кардашьян обнажилась для Instagram (5)

Американская телезвезда и любимица таблоидов Ким...

Назван самый любимый фильм кинокритиков всех времен

Киноресурс Rotten Tomatoes объявил, что семейная комедия...

ФОТО: Что случилось с носом Мелани Гриффит? (2)

Поклонники американской актрисы Мелани Гриффит не раз...

ВИДЕО: Cтанцевавших полуголыми российских курсантов поддержали флешмобом (42)

Студенты различных российских вузов начали флешмоб в...

Тейлор Свифт преследуют вооруженные поклонники (1)

У 28-летней американской певицы Тейлор Свифт много...

TOP новостей

Строительный сектор предлагает свою модель ввоза иностранцев (40)

"Белый список", который призван упростить ввоз...

В Литву возвращаются морозы: минус 15 градусов ещё не предел (1)

Любители зимы могут радоваться, потому что зима...

Поляков атаковал Туминаса: вам неинтересна современная Россия? (38)

Глава Общественного совета при Минкультуры РФ Юрий...

В России литовца осудили на 10 лет за кокаин (5)

Суд в Москве приговорил 43-летнего гражданина Литвы...

Ночной рейд в Вильнюсе: таксист без прав и пьяная компания (4)

В ночь с пятницы на субботу вильнюсская дорожная...