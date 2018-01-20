На снимке она запечатлена в постели на белых простынях, тело слегка прикрыто, а в некоторых местах снимок намеренно размыт.
Впрочем, Ким не привыкать к откровенным фотографиям, прежде она уже не раз демонстрировала всем свое полуобнаженное тело.
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