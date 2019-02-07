На прошлой неделе он попал в объективы фотографов во время похода за покупками в Лос-Анджелесе. Небрежно одетый Ривз выглядел угрюмым и отстраненным.
Ставшего в 90-е суперзвездой актера сильно подкосила смерть подруги в автомобильной аварии в 2001 году. Кроме того, незадолго до этого пара потеряла ребенка - невеста Ривза Дженнифер Сайм родила мертвую девочку.
После трагических потрясений актер закрылся в себе и ведет почти отшельническую жизнь. А пару лет назад в одном из интервью заявил, что отказался от желания когда-либо иметь детей.
ФОТО: Киану Ривз попал в объективы папарацци в неприглядном виде
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