ФОТО: Киану Ривз попал в объективы папарацци в неприглядном виде

На прошлой неделе он попал в объективы фотографов во время похода за покупками в Лос-Анджелесе. Небрежно одетый Ривз выглядел угрюмым и отстраненным.

Ставшего в 90-е суперзвездой актера сильно подкосила смерть подруги в автомобильной аварии в 2001 году. Кроме того, незадолго до этого пара потеряла ребенка - невеста Ривза Дженнифер Сайм родила мертвую девочку.

После трагических потрясений актер закрылся в себе и ведет почти отшельническую жизнь. А пару лет назад в одном из интервью заявил, что отказался от желания когда-либо иметь детей.