Теперь Кейт снова чувствует себя хорошо и посетила официальное мероприятие в Букингемском дворце, посвященное Дню душевного здоровья. На прием она пришла в сопровождении супруга и его брата - принца Гарри.
Ребенок, которого ждет герцогиня Кэтрин, станет третьим для нее и принца Уильяма - в семье также подрастают 4-летний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта.
ФОТО: Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после сообщения о беременности (1)
После официального сообщения британской королевской...
Брэд Питт подтвердил, что защищал Гвинет Пэлтроу от Вайнштейна (2)
Брэд Питт подтвердил рассказ Гвинет Пэлтроу о...
Сколько стоит Пугачева: СМИ сообщили стоимость ее выступления (2)
Несмотря на то, что Алла Пугачева отказалась от...
Журналистка "КП" объяснила, как появился фейк о смерти Хворостовского (2)
Российское издание «Комсомольская правда» 11 октября...
TOP новостей
Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (28)
План гармоничного движения в Вильнюсе должны...
Посол Польши советует польской партии в Литве не отмечать 9 мая (365)
Новый посол Польши в Литве говорит, что праздновать...
Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (27)
У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...
Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (21)
Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...