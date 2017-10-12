Теперь Кейт снова чувствует себя хорошо и посетила официальное мероприятие в Букингемском дворце, посвященное Дню душевного здоровья. На прием она пришла в сопровождении супруга и его брата - принца Гарри.

Ребенок, которого ждет герцогиня Кэтрин, станет третьим для нее и принца Уильяма - в семье также подрастают 4-летний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта.