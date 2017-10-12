После официального сообщения британской королевской семьи о беременности герцогини Кембриджской супруга принца Уильяма несколько недель провела дома. Как сообщалось, ее снова мучает токсикоз, который она испытывала и во время двух предыдущих беременностей.
© Vida Press

Теперь Кейт снова чувствует себя хорошо и посетила официальное мероприятие в Букингемском дворце, посвященное Дню душевного здоровья. На прием она пришла в сопровождении супруга и его брата - принца Гарри.

Ребенок, которого ждет герцогиня Кэтрин, станет третьим для нее и принца Уильяма - в семье также подрастают 4-летний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после сообщения о беременности (1)

После официального сообщения британской королевской...

Брэд Питт подтвердил, что защищал Гвинет Пэлтроу от Вайнштейна (2)

Брэд Питт подтвердил рассказ Гвинет Пэлтроу о...

Сколько стоит Пугачева: СМИ сообщили стоимость ее выступления (2)

Несмотря на то, что Алла Пугачева отказалась от...

Андрей Малахов основал собственную телекомпанию (1)

Ведущий Андрей Малахов основал собственную...

Журналистка "КП" объяснила, как появился фейк о смерти Хворостовского (2)

Российское издание «Комсомольская правда» 11 октября...

TOP новостей

Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (28)

План гармоничного движения в Вильнюсе должны...

Посол Польши советует польской партии в Литве не отмечать 9 мая (365)

Новый посол Польши в Литве говорит, что праздновать...

Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (27)

У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...

Предупреждение: в Литве усилится ветер

Департамент противопожарной защиты и спасения...

Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (21)

Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...