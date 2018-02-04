на ее профиль подписаны более 1,4 млн человек.
Ранее в разговоре с Delfi Izklaide она рассказывала, как начинался ее путь к известности. Свою первую татуировку она сделала в 14 лет, а теперь на ее теле остались лишь несколько небольших участков кожи, которые не покрывают рисунки. Несмотря на предрассудки в обществе, она уверенно шла к успеху и сейчас является одной из наиболее востребованных татуированных моделей в мире.
Ирена уже несколько лет живет в Англии вместе с мужем (известный татуировщик Анрийс Страуме) и дочерью Габриэлой, которую она родила в возрасте 15 лет.
Популярность в соцсетях Монами превратила в источник дохода, продавая рекламные посты. Кроме того, у нее сложился круг поклонников, с которыми она встречается на многочисленных тату-конвенциях. Также известность ей помогла в продвижении собственной линии одежды и выпуске книги с рецептами веганских блюд.
Как утверждает Ирена, ей без труда удается совмещать работу и заботы о семье и воспитании дочери.
I am just so incredibly happy! Everything I need, everything I breath for are these two ❤️ my family! It feels as if I'm living in a fairytale. Just from the amount of love I feel! ❤️ ALL YOU NEED IS LOVE! IF YOU HAVE LOVE YOU HAVE EVERYTHING! I wish you all to find this kind of love! Inside yourself and to others! ❤️
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