Татуированная с ног до головы модель Монами Фрост (настоящее имя - Ирена Страуме) может похвастать весьма внушительным числом подписчиков в Instagram -
на ее профиль подписаны более 1,4 млн человек.
© Instagram

Ранее в разговоре с Delfi Izklaide она рассказывала, как начинался ее путь к известности. Свою первую татуировку она сделала в 14 лет, а теперь на ее теле остались лишь несколько небольших участков кожи, которые не покрывают рисунки. Несмотря на предрассудки в обществе, она уверенно шла к успеху и сейчас является одной из наиболее востребованных татуированных моделей в мире.

Ирена уже несколько лет живет в Англии вместе с мужем (известный татуировщик Анрийс Страуме) и дочерью Габриэлой, которую она родила в возрасте 15 лет.

Популярность в соцсетях Монами превратила в источник дохода, продавая рекламные посты. Кроме того, у нее сложился круг поклонников, с которыми она встречается на многочисленных тату-конвенциях. Также известность ей помогла в продвижении собственной линии одежды и выпуске книги с рецептами веганских блюд.

Как утверждает Ирена, ей без труда удается совмещать работу и заботы о семье и воспитании дочери.

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Jan 30, 2018 at 11:51pm PST

It says passion on my b👀bs 🖤

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Jan 30, 2018 at 7:17am PST

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Jan 27, 2018 at 2:08am PST

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Jan 15, 2018 at 8:23am PST

This months @skindeep_uk 🖤 📸 - by @kamila_burzymowska

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Jan 10, 2018 at 11:57am PST

Red is the colour of the season! ❤️

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Dec 14, 2017 at 7:57am PST

SHOWTIME!
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