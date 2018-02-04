Ранее в разговоре с Delfi Izklaide она рассказывала, как начинался ее путь к известности. Свою первую татуировку она сделала в 14 лет, а теперь на ее теле остались лишь несколько небольших участков кожи, которые не покрывают рисунки. Несмотря на предрассудки в обществе, она уверенно шла к успеху и сейчас является одной из наиболее востребованных татуированных моделей в мире.

Ирена уже несколько лет живет в Англии вместе с мужем (известный татуировщик Анрийс Страуме) и дочерью Габриэлой, которую она родила в возрасте 15 лет.

Популярность в соцсетях Монами превратила в источник дохода, продавая рекламные посты. Кроме того, у нее сложился круг поклонников, с которыми она встречается на многочисленных тату-конвенциях. Также известность ей помогла в продвижении собственной линии одежды и выпуске книги с рецептами веганских блюд.

Как утверждает Ирена, ей без труда удается совмещать работу и заботы о семье и воспитании дочери.

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Jan 30, 2018 at 11:51pm PST

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Jan 27, 2018 at 2:08am PST

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Jan 15, 2018 at 8:23am PST

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Jan 3, 2018 at 8:13am PST