Сейчас съемочная группа занята самой, пожалуй, трудоемкой и сложной частью работы - батальными сценами, в которых занята беспрецедентная по количеству для нового латвийского кинематографа массовка. Съемки проходят на Адажском полигоне.
На экраны кинотеатров фильм должен выйти в 2018 году. А тут можно почитать непростую и где-то даже спорную предысторию этой ленты - от идеи до финансирования и сложностей с творческой командой.
Названы лучшие фильмы о вампирах всех времен
Американский журнал Esquire составил список 20 лучших...
ФОТО: Как снимают масштабные сражения для латвийского блокбастера
В сентябре возобновились съемки масштабного...
ВИДЕО: Воля и Харламов сделали беспощадную пародию на Бузову (6)
В свежем выпуске Comedy Club резиденты шоу Павел Воля и...
Rammstein опровергли сообщения о распаде группы
Группа Rammstein опровергла появившиеся в СМИ сообщения о...
СМИ узнали о завершении карьеры группы Rammstein (1)
Немецкая рок-группа Rammstein завершают карьеру, сообщает...
TOP новостей
Новый порядок загоняет жителей в угол: нет адреса – ничего не получишь (24)
Декларирование места жительства обернулось настоящей...
Новой мишенью пророссийских сепаратистов стали литовские инструкторы (199)
Литовские военные на Украине изнасиловали малолетних...
Из уст Палецкиса – новая интерпретация независимости государства (6)
21 сентября на заседании в парламенте, посвященном...
Сквернялис оценил комментарий Палуцкаса об Островецкой АЭС: похоже на рупор Кремля (42)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Новости из банка: если не переведешь в банк зарплату, то увеличат процентную ставку (7)
Клиенты банков должны внимательно читать условия...