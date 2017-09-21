ФОТО: Как снимают масштабные сражения для латвийского блокбастера

В сентябре возобновились съемки масштабного латвийского блокбастера "Души в снежном вихре" по роману Александра Грина.
Foto: F64

Сейчас съемочная группа занята самой, пожалуй, трудоемкой и сложной частью работы - батальными сценами, в которых занята беспрецедентная по количеству для нового латвийского кинематографа массовка. Съемки проходят на Адажском полигоне.

На экраны кинотеатров фильм должен выйти в 2018 году. А тут можно почитать непростую и где-то даже спорную предысторию этой ленты - от идеи до финансирования и сложностей с творческой командой.

SHOWTIME!
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