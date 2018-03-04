На днях папарацци сняли певицу Мадонну без обильного слоя грима - и узнать ее на этом снимке не так легко.
Известно, что Мадонна придерживается здорового образа жизни и усиленно поддерживает себя в хорошей физической форме, однако ее лицо все же выдает возраст - темные круги под глазами, уставшая кожа, морщинки.
Эстонию на "Евровидении-2018" представит оперная певица Элина Нечаева
3 марта в Таллинне в Saku Suurhall прошел финал песенного...
"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Простоквашино": Печкина озвучил Охлобыстин
Российская киностудия "Союзмультфильм" объявила о том,...
Борис Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких
Лидер группы " Аквариум " Борис Гребенщиков находится в...
ФОТО: Как на самом деле выглядит 59-летняя Мадонна (4)
Можно сколько угодно заигрывать с публикой и...
78-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом (4)
Народный артист России , 78-летний Эммануил Виторган...
TOP новостей
Покинула родину и устроилась в Швеции: быть в Литве простым человеком невозможно (32)
Юстина родом из трехдетной семьи и работает с 16-ти лет....
Самоуправление Вильнюса намерено сдать скульптуры с Зеленого моста в аренду (161)
Вильнюсское самоуправление намерено сдать в аренду...
Ярмарка Казюкаса: сколько стоят рыба, хлеб, цеппелины? (54)
В Вильнюсе в разгаре ярмарка Казюкаса : здесь можно...
В Клайпеде трубы не выдержали морозов: сотни людей остались без воды (28)
Несмотря на то, что мороз в Литве сдает свои позиции,...
Ирландия: банда разгромила магазин Lidl, в ее рядах - 2 литовца (33)
В ирландском районе Талакто грабители проникли в...