На днях папарацци сняли певицу Мадонну без обильного слоя грима - и узнать ее на этом снимке не так легко.

Известно, что Мадонна придерживается здорового образа жизни и усиленно поддерживает себя в хорошей физической форме, однако ее лицо все же выдает возраст - темные круги под глазами, уставшая кожа, морщинки.