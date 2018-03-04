Можно сколько угодно заигрывать с публикой и молодиться, но время неумолимо. Даже если ты суперзвезда.
Madonna
© Vida Press

На днях папарацци сняли певицу Мадонну без обильного слоя грима - и узнать ее на этом снимке не так легко.

Известно, что Мадонна придерживается здорового образа жизни и усиленно поддерживает себя в хорошей физической форме, однако ее лицо все же выдает возраст - темные круги под глазами, уставшая кожа, морщинки.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Эстонию на "Евровидении-2018" представит оперная певица Элина Нечаева

3 марта в Таллинне в Saku Suurhall прошел финал песенного...

"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Простоквашино": Печкина озвучил Охлобыстин

Российская киностудия "Союзмультфильм" объявила о том,...

Борис Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких

Лидер группы " Аквариум " Борис Гребенщиков находится в...

ФОТО: Как на самом деле выглядит 59-летняя Мадонна (4)

Можно сколько угодно заигрывать с публикой и...

78-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом (4)

Народный артист России , 78-летний Эммануил Виторган...

TOP новостей

Покинула родину и устроилась в Швеции: быть в Литве простым человеком невозможно (32)

Юстина родом из трехдетной семьи и работает с 16-ти лет....

Самоуправление Вильнюса намерено сдать скульптуры с Зеленого моста в аренду (161)

Вильнюсское самоуправление намерено сдать в аренду...

Ярмарка Казюкаса: сколько стоят рыба, хлеб, цеппелины? (54)

В Вильнюсе в разгаре ярмарка Казюкаса : здесь можно...

В Клайпеде трубы не выдержали морозов: сотни людей остались без воды (28)

Несмотря на то, что мороз в Литве сдает свои позиции,...

Ирландия: банда разгромила магазин Lidl, в ее рядах - 2 литовца (33)

В ирландском районе Талакто грабители проникли в...