aA
Британская певица Адель, похудевшая на 45 кг и сделавшая новую прическу, удивила подписчиков внешним видом. Фотография, где она запечатлена в новом образе, опубликована в Instagram.
Dainininkė Adele anksčiau ir dabar /Foto: Instagram, Vidapress
Dainininkė Adele anksčiau ir dabar /Foto: Instagram, Vidapress

На снимке исполнительница позирует в облегающей кофте кофейного цвета с принтом в виде полумесяца и черных лосинах. Образ она дополнила серьгами-кольцами. При этом волосы Адель, обычно прямые или уложенные волнами, завиты в мелкие кудри.

Певица стоит под кадром из клипа Бейонсе Already, где та носит костюм из такой же ткани. "Спасибо тебе, Королева, что всегда доносишь до нас любовь через свое творчество", — подписала пост поп-артистка.

Статьи по теме:
ФОТО: Минус 45. Адель из пышки превратилась в худышку  (2)
Сильно похудевшая Адель появилась на вечеринке Дрейка после расставания с мужем

"Какие волосы! Потрясающе!", "На меня смотрят две Королевы", "Как же замечательно она выглядит!" — восхитились фанаты в комментариях. Другие усомнились, что на фото действительно Адель. "В последнее время я ее нигде не могу узнать", "Это разве Адель?", "Боже, кто эта женщина?" — спрашивали они.

Некоторые подписчики нашли сходство с певицы с другими звездами. "Я подумала, что это [актриса] Кейт Уинслет. Настолько нереально она выглядит", — написала поклонница. Несколько комментаторов отметили под постом различных юзеров соцсети, утверждая, что изначально приняли Адель за кого-то из них.

View this post on Instagram

A post shared by Adele (@adele) on Aug 1, 2020 at 11:09am PDT


В феврале похудевшую Адель не узнали на вечеринке "Оскара", организованной Бейонсе и Jay-Z. Позднее фанатов также удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Жители Литвы вынуждены платить за услуги врачей в частных клиниках: выбора у людей нет (41)

В Литве говорят об угрозе второй волны коронавируса,...

История водителя Hegelmann Transporte: лишился работы и стал бездомным нелегалом (8)

Отец двоих детей из небольшой таджикской деревни...

Министр обороны: обсуждается создание нового военного полигона на западе Литвы (9)

Вооруженным силам (ВС) Литвы и союзникам по НАТО не...

Открывается контрольно-пропускной пункт Лаворишкес на литовской-белорусской границе (5)

Во вторник открывается контрольно-пропускной пункт...

Депутат предлагает перенести Центр регистра из столицы в другой город (1)

Депутат парламента Литвы Кястутис Масюлис обратился...

|Maža didelių žinių kaina