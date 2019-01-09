Шейк и отец ее дочери почти не дают поводов для сплетен и стараются не афишировать свою семейную жизнь, прячась от папарацци. Появление пары на красной дорожке "Золотого глобуса" стало одним из нечастых случаев совместного посещения больших светских мероприятий.
Обозреватели отмечают, что, несмотря на постоянные слухи, между Шейк и Купером совершенно не чувствуется никакого напряжения, напротив - оба выглядят счастливыми и смотрят друг на друга влюбленными глазами. Некоторые таблоиды были так очарованы Ириной и Брэдли, что назвали их самой горячей парой церемонии.
Казахская блогерша снялась обнаженной в национальных украшениях. Теперь ей угрожают (3)
Казахстанская модель Ширин Нарчаева из Тараза записала...
ФОТО: Ирина Шейк и Брэдли Купер - самая красивая пара на "Золотом глобусе"
Несмотря на периодически возникающие слухи о...
Волочкова оставила Россию и будет жить в мусульманской стране (14)
Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила, что...
ФОТО: Егор Крид нашел себе новую любовь в Дубае
Мы уже писали о том, что Егор Крид устроил в Абу-Даби...
Волочкова пожаловалась Собчак, что сбежала на Мальдивы от злых людей (8)
В этом году не только Анастасия Волочкова выкладывает...
TOP новостей
Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения (8)
Каждый человек индивидуально должен решать,...
Надежда Литвы – Китай, только нет гарантии, что не будет как с Россией (55)
Несмотря на то, что из Литвы экспортируют немало...
Заявления экс-мэра Вильнюса в суде по делу о политкоррупции связывают с выборами
Свидетельства опрошенного по делу о политической...
Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (68)
Белорусы смотрят на мир глазами российского...
Regitra объявила новые номера - водителям стоит поспешить (6)
9 января Regitra сообщила список номеров, которые...