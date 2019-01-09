ФОТО: Ирина Шейк и Брэдли Купер - самая красивая пара на "Золотом глобусе"

Шейк и отец ее дочери почти не дают поводов для сплетен и стараются не афишировать свою семейную жизнь, прячась от папарацци. Появление пары на красной дорожке "Золотого глобуса" стало одним из нечастых случаев совместного посещения больших светских мероприятий.

Обозреватели отмечают, что, несмотря на постоянные слухи, между Шейк и Купером совершенно не чувствуется никакого напряжения, напротив - оба выглядят счастливыми и смотрят друг на друга влюбленными глазами. Некоторые таблоиды были так очарованы Ириной и Брэдли, что назвали их самой горячей парой церемонии.