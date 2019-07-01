ФОТО: Игорь Крутой похудел на 20 кг и сделал "блатную" татуировку

В сети появилось новое фото композитора Игоря Крутого, которое серьезно встревожило поклонников. Музыкант на нем запечатлен в тельняшке и с "блатной" татуировкой на левом плече.
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ИСХУДАВШИЙ ИГОРЬ КРУТОЙ СДЕЛАЛ «БЛАТНУЮ» ТАТУИРОВКУ Композитор отказался от образа интеллигента. Игорь Крутой продемонстрировал прекрасное чувство самоиронии. Композитор предстал перед поклонниками в «блатном» образе с татуировкой на руке. Как рассказал сам маэстро, рисунок временный и был сделан ради съёмок. Для какого именно проекта Игорь Яковлевич решился на такое преображение станет известно позже. «Вечер пятницы. Прикол с татуировкой на съёмках», — объяснил новый образ Крутой. Поклонники 64-летнего композитора поддержали его снимок в тельняшке «лайками» и большим количеством комментариев. Любителям творчества Игоря Яковлевича нравится то, что он умеет и любит пошутить над собой. Это же доказывает клип Егора Крида«Крутой», в котором маэстро снялся в главной роли не так давно. Однако у части публики внешний вид Крутого вызвал беспокойство. Поклонников напугала худоба музыканта. За последние пару лет Игорь Яковлевич потерял больше уже 20 килограммов. К этому привела специальная диета, рекомендованная ему врачами из-за диабета. В начале июня, напомним, в Крыму прошла «Детская новая волна», где победила Алиса Голомысова, протеже Аллы Пугачевой. А в августе уже в Сочи под руководством Игоря Яковлевича пройдет взрослый этап конкурса. 25 августа состоится творческий вечер Крутого, во время которого артисты поздравят маэстро с юбилеем.#игорькрутой#игорьпоет#татуигорькрутой#шоубизнес#крутойшоубизнес#певцы#композиторигорькрутой#
Однако внешний вид Крутого вызвал беспокойство. Оказалось, что композитор в последнее время похудел более чем на 20 кг из-за того, что страдает диабетом и вынужден придерживаться специальной диеты.
Татуировка же временная. Крутой появился в таком необычном образе для съемок в одном проекте, о котором пока ничего неизвестно.
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