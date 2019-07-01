ФОТО: Игорь Крутой похудел на 20 кг и сделал "блатную" татуировку

В сети появилось новое фото композитора Игоря Крутого, которое серьезно встревожило поклонников. Музыкант на нем запечатлен в тельняшке и с "блатной" татуировкой на левом плече.

Однако внешний вид Крутого вызвал беспокойство. Оказалось, что композитор в последнее время похудел более чем на 20 кг из-за того, что страдает диабетом и вынужден придерживаться специальной диеты.

Татуировка же временная. Крутой появился в таком необычном образе для съемок в одном проекте, о котором пока ничего неизвестно.