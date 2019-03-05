ФОТО: Худоба Ольги Бузовой пугает ее поклонников

На фотографии, сделанной во время тренировки, Ольга выглядит не просто стройной, но болезненно отощавшей. Впалый живот и проступающие сквозь кожу ребра напугали фанатов Бузовой, которые посоветовали ей не увлекаться, отметив, что торчащие кости красоты точно не добавляют.