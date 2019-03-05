ФОТО: Худоба Ольги Бузовой пугает ее поклонников

Российская телеведущая и певица опубликовала в соцсетях снимок, обеспокоивший ее поклонников.
Olga Buzova
© Instagram.com nuotr.

На фотографии, сделанной во время тренировки, Ольга выглядит не просто стройной, но болезненно отощавшей. Впалый живот и проступающие сквозь кожу ребра напугали фанатов Бузовой, которые посоветовали ей не увлекаться, отметив, что торчащие кости красоты точно не добавляют.

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Прогнали с парнями всю программу шоу #Принимайменя 🙌🏻 Скоро ворвёмся в ваши города с большой сольной программой 🚀🚀🚀 7 марта - Тюмень 8 марта - Сургут 9 марта - Нижневартовск 10 марта - Екатеринбург С нетерпением жду встречи с вами ❤️ @buzova_team #моилюдивсегдасомной#бузоватур2019

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Mar 4, 2019 at 12:05pm PST

SHOWTIME!
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