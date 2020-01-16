Знаменитая российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок без макияжа и фотошопа. Фанаты артистки восхитились естественной красотой знаменитости.
© Itar-Tass / Scanpix

На выложенном в Сеть портретном снимке кинодива запечатлела себя без мейкапа. У 36-летней звезды в кадре распущены волосы, а со лба стекают капли воды. Судя по всему, фотография не подвергалась обработке в специальном фоторедакторе. Настолько "честный" снимок не смог оставить равнодушными фолловеров актрисы.

Интернет-пользователи в комментариях к посту завалили Ходченкову многочисленными комплиментами. Многие подписчики написали о том, что Светлана обладает "нереальной" красотой. Кроме того, подписчики отметили, что заслуженной артистке России больше идет, когда она не пользуется косметикой.

MK.ru
Статьи по теме:

СМИ: Ходченкова беременна от "богатого пожилого бизнесмена" (1)

В СМИ обсуждают возможную беременность актрисы театра...

СМИ: Молодой муж Лолиты женился на ней из-за гражданства Израиля

Адвокат российской певицы Лолиты Милявской Сергей...

Фото Ходченковой без макияжа восхитило фанатов

Знаменитая российская актриса театра и кино Светлана...

Гарри и Меган хотят жить в Канаде. Но кто будет за это платить?

Герцог и герцогиня Сассекские решили удалиться от...

ВИДЕО | Максиму Дунаевскому исполнилось 75! Лучшие песни композитора (1)

15 января 1945 года родился потомственный композитор...

Где грудь? Пляжные фото Светланы Лободы озадачили поклонников

Светлана Лобода проводит зимние каникулы в Мексике. В...

TOP новостей

Мэр Вильнюса верит информации мальчиков-свидетелей: анализируют массу материалов (7)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что нельзя не...

Сергей Оленин

Морские биологи прольют свет на масштабы загрязнений со стороны Grigeo Klaipėda (2)

Многочисленные нарушения компании " Grigeo Klaipėda " вызвали...

"Декабрьская лихорадка": министерства стараются истратить выделенные деньги до последнего цента (20)

Министерства получают из бюджета миллионы и умудряются...

Тысячи жителей получили письма "Содры": на принятие решения – полгода (1)

В систему дополнительного пенсионного накопления в...

Загадочное похищение ребенка: опросили десятки людей, но ребенка и его родителей не нашли (8)

15 января вечером на ноги подняли вильнюсскую полицию,...