Фото Ходченковой без макияжа восхитило фанатов

На выложенном в Сеть портретном снимке кинодива запечатлела себя без мейкапа. У 36-летней звезды в кадре распущены волосы, а со лба стекают капли воды. Судя по всему, фотография не подвергалась обработке в специальном фоторедакторе. Настолько "честный" снимок не смог оставить равнодушными фолловеров актрисы.
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Интернет-пользователи в комментариях к посту завалили Ходченкову многочисленными комплиментами. Многие подписчики написали о том, что Светлана обладает "нереальной" красотой. Кроме того, подписчики отметили, что заслуженной артистке России больше идет, когда она не пользуется косметикой.
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