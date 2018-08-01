ФОТО: Харатьян, Боярский и другие. Звезды на красной дорожке в Юрмале

Вечер открытия был посвящен 70-летнему юбилею Рижской киностудии. Второй концертный день посвятили музыке для театра и кино Геннадия Гладкова, Алексея Рыбникова и Владимира Высоцкого.

Среди участников первых дней на красной дорожке фестиваля были замечены: Валдис Пельш, Андрейс и Юрис Жагарс, Ивар Калныньш, Арнис Лицитис, Мирдза Мартинсоне, Юрис Стренга, Лилита Озолиня, Паул Буткевич, Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис, Ромуальдас Раманаускас, Владимир Качан, Михаил Боярский, Сергей Мигицко, Дмитрий Дюжев, Алексей Кортнев, Дмитрий Харатьян, Ирина Медведева, Валерия Ланская, Ирина Медведева, Ирина Муравьева, Вера Алентова, Гоша Куценко, Никита Высоцкий, Сергей Селин, Анна Ковальчук, Игорь Скляр, артисты театра им. Рыбникова и многие другие.

Второй вечер фестиваля

Гости на красной дорожке. Фото: Динара Никифорова