ФОТО: Голые спины, мужчина в юбке и платье-стейк - в чем звезды пришли на "Оскар"

Экстравагантности и юмора было хоть отбавляй. Так, Спайк Ли, получивший золотую статуэтку за лучший адаптированный сценарий (фильм "Черный клановец") вышел на сцену в лиловом пиджаке и такой же фуражке (отсылка к Чаку Берри, герою его фильма "Делай как надо!": картина осталась без "Оскара" в 1990 году). А актриса Мелисса Маккарти, объявлявшая победителя в номинации "За лучшие костюмы", появилась в комической стилизации королевского платья со шлейфом, обсаженным плюшевыми кроликами (аллюзия на фильм "Фаворитка").
Самым неожиданным, по общему признанию зрителей, стало появление на красной дорожке американского актера Билли Портера в черном бархатном платье с пышной юбкой в пол и укороченном жакете-болеро от дизайнера Кристиана Сириано. Но и другие платья выглядели вполне достойно: например, платье из золотой парчи со шлейфом, достойное королевы, на Гленн Клоуз, или изысканный льдисто-голубой наряд Dior Couture на Шарлиз Терон, по такому случаю перекрасившейся в брюнетку. Самой впечатляющей драгоценностью церемонии можно, пожалуй, назвать колье Tiffany & Co. с гигантским желтым бриллиантом огранки "кушон", украшавшее шею певицы и актрисы Леди Гаги.
Эмма Стоун оказалась в центре внимания фотографов и зрителей церемонии благодаря своему платью Louis Vuitton. Остряки в социальных сетях сравнили расшитый пайетками наряд с узором из ромбов с рыбой либо стейком, зажаренными на решетке барбекю.
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