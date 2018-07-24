Не стал исключением и Positivus 2018, где можно было увидеть людей, наряженных в костюмы животных, раскрашенных красками и временными татуировками, и даже девушек топлесс, прикрывших обнаженную грудь специальными рисунками.
Впервые на фестивале в этом году был организован неофициальный модный показ, в котором могли участвовать все, кто хотел продемонстрировать свою фантазию.
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