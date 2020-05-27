Фото голой певицы Валерии попало в Сеть

На снимке популярная исполнительница запечатлена без одежды. Знаменитость прикрывает голую грудь руками, на ее лице видна улыбка.

«В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы», - написал Солнцев в подписи к публикации, отметив, что данная цитата принадлежит Валерии.

Можно предположить, что так бывший участник «Дома-2» отреагировал на скандал, который в настоящее время разгорелся в российском шоу-бизнесе. Напомним, что в одном из интервью муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин заявил о плачевном положении артистов из-за пандемии COVID-19. Многие интернет-пользователи призвали супруга певицы прекратить жаловаться на жизнь, поскольку есть люди, которым сейчас гораздо хуже, чем артистам. К травле Пригожина также присоединился музыкант Сергей Шнуров, который выложил в Сеть стих с троллингом коллеги. Между продюсером и рокером вспыхнул нешуточный спор. Пригожин уже пообещал после снятия всех ограничительных мер по-мужски поговорить со Шнуровым, который нелицеприятно высказался не только о нем, но и о Валерии.