ФОТО: Гарри и Меган поделились новым снимком принца Арчи

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган, которые впервые стали родителями в мае этого года, в честь Дня отца опубликовали фотографию своего первенца Арчи.
Princas Harry ir Meghan Markle
© Vida Press

Снимок был опубликован в официальном аккаунте принца Гарри и Меган Маркл в Instagram. Как отмечает BBC, это первая фотография шестинедельного принца, где у малыша открыты глаза.

Сын Гарри и Меган появился на свет 6 мая. Мальчику дали имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

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Happy Father’s Day! And wishing a very special first Father’s Day to The Duke of Sussex! © SussexRoyal
A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Jun 16, 2019 at 5:01am PDT
SHOWTIME!
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