ФОТО: Гарри и Меган поделились новым снимком принца Арчи

Снимок был опубликован в официальном аккаунте принца Гарри и Меган Маркл в Instagram. Как отмечает BBC, это первая фотография шестинедельного принца, где у малыша открыты глаза.
Сын Гарри и Меган появился на свет 6 мая. Мальчику дали имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.
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