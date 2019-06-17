ФОТО: Гарри и Меган поделились новым снимком принца Арчи

Снимок был опубликован в официальном аккаунте принца Гарри и Меган Маркл в Instagram. Как отмечает BBC, это первая фотография шестинедельного принца, где у малыша открыты глаза.

Сын Гарри и Меган появился на свет 6 мая. Мальчику дали имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.