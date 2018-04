Опубликованное в Twitter изображение мужчины вызвало в соцсети волну фотожаб и шуток. У подозреваемого странная форма лица, но особенно пользователей развеселила его улыбка и зубы, словно срисованные с персонажа мультфильма.

Как отмечают СМИ, посты этого отделения полиции редко набирают больше десяти ретвитов, но у этого фоторобота их уже около трех тысяч.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e— Warwickshire Police (@warkspolice) 3 апреля 2018 г.