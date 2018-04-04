Опубликованное в Twitter изображение мужчины вызвало в соцсети волну фотожаб и шуток. У подозреваемого странная форма лица, но особенно пользователей развеселила его улыбка и зубы, словно срисованные с персонажа мультфильма.
Как отмечают СМИ, посты этого отделения полиции редко набирают больше десяти ретвитов, но у этого фоторобота их уже около трех тысяч.
We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e— Warwickshire Police (@warkspolice) 3 апреля 2018 г.
pic.twitter.com/ExuPTIiVGV— Jodi💖 (@Jyoti1118) 3 апреля 2018 г.
I know his sister 😳 pic.twitter.com/eWa6jFISx4— dodgyrunner (@SDivitt) 3 апреля 2018 г.
pic.twitter.com/y499YSqOFn— Bullshire Police (@BullshirePolice) 3 апреля 2018 г.
pic.twitter.com/P1ffwpfQsf— Lord Bowser (@JAN_TheGREAT) 3 апреля 2018 г.
pic.twitter.com/gMP2AruMCX— Support Amber (@voteforrudd) 3 апреля 2018 г.
pic.twitter.com/7M5mD8lAm1— Rachel de Morales (@RMoandMo) 4 апреля 2018 г.
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