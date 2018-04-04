Опубликованное в Twitter изображение мужчины вызвало в соцсети волну фотожаб и шуток. У подозреваемого странная форма лица, но особенно пользователей развеселила его улыбка и зубы, словно срисованные с персонажа мультфильма.

Как отмечают СМИ, посты этого отделения полиции редко набирают больше десяти ретвитов, но у этого фоторобота их уже около трех тысяч.