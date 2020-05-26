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Российский юморист Евгений Петросян впервые публично подтвердил отношения со своей экс-помощницей Татьяной Брухуновой.
Евгений Петросян с помощницей
Евгений Петросян с помощницей
© Stop kadras

В профиле артиста в социальных сетях появился совместный снимок 74-летнего Петросяна и его 31-летней жены. Долгое время пара не комментировала свои отношения, а выходя в свет старалась не попадать в объективы папарацци. Свой брак, заключенный, как пишут СМИ, в декабре прошлого года, они также официально не подтверждали. В этом году российские таблоиды сообщили о рождении ребенка, но и эту информацию Петросян и Брухунова предпочли оставить без комментариев.

И вот впервые в профиле юмориста появилось совместное фото. На снимке артист и его супруга сидят на лавочке в одинаковых плащах и обуви. При этом Петросян подписал публикацию недвусмысленно: Family look ("семейный стиль"). Комментарии к записи он закрыл, однако все желающие высказаться сделали это на странице Брухуновой, которая опубликовала тот же совместный снимок у себя в stories.

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Family look.
A post shared by Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) on May 24, 2020 at 11:23pm PDT

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